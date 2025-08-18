Подмосковный онколог рассказал о мерах профилактики рака молочной железы

18 августа ежегодно отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы — одного из самых частых онкологических заболеваний у женщин. Рак молочной железы — заболевание, при котором патологические клетки в тканях молочной железы начинают бесконтрольно делится и образуют опухоль. При отсутствии должного лечения опухоль может распространиться и привести к летальному исходу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На ранних стадиях рака молочной железы симптомы в большинстве случаев не проявляются, поэтому очень важна своевременная диагностика. Симптомы рака молочной железы могут включать в себя, как образование „шарика“ или уплотнения в груди, так и изменение формы и вида соска и кровянистых выделений. При обнаружении таких симптомов, необходимо обратиться за помощью к специалисту», — рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Николаевич Курчаткин.

Рак молочной железы является одним из самых распространенных видов рака во всем мире. Выбор лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, типа опухоли и степени ее распространения, поэтому специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что своевременная диагностика помогает выявить заболевание на ранних стадиях.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.