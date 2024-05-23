Подмосковный онкодиспансер приглашает жителей региона стать донорами крови

Московский областной онкологический диспансер приглашает стать донорами крови для пациентов медучреждения. Компоненты крови нужны после оперативных вмешательств, когда необходима заместительная терапия. Компоненты донорской крови часто нужны в самых различных ситуациях, и конечно, пациентам со злокачественными заболеваниями крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 мл крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Отделение переливания крови является важным звеном в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии в структурных подразделениях Московского областного онкологического диспансера и работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.

Отделение переливания крови онкодиспансера работает со вторника по пятницу с 8:00 до 11:00. По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8 (495) 521-56-38.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.