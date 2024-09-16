Подмосковный областной центр крови нуждается в донорах 1, 2, 4 группах крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«На сегодняшний день сложилась повышенная потребность в 1 положительной и 4 отрицательной группах крови. 1 отрицательная, 2 и 4 положительные группы крови также требуют пополнения запасов. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Донором может стать гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.