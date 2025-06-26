Подмосковный невролог рассказал о причинах разрушения мозга у людей с зависимостью

В рамках тематической недели профилактики употребления наркотических средств, невролог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) рассказал о разрушающем воздействии наркотических веществ на головной мозг. Наркомания — это серьезная угроза для здоровья и жизни, и понимание ее неврологических последствий может помочь кому-то в борьбе с зависимостью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Головной мозг подвергается одному из самых разрушительных воздействий при употреблении наркотиков. Это не временное заболевание, которое можно исправить медикаментами. Более того, это повреждение может не исчезнуть даже после полного отказа от запрещенных веществ и избавлению от зависимости. Оно навсегда в худшую сторону изменяет качество жизни и когнитивные способности человека», — отметил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Наркотические вещества оказывают чрезвычайно вредное воздействие на организм. При их употреблении происходит резкое сужение сосудов, таким образом организм защищает мозг от интоксикации. Однако этот механизм провоцирует гипоксию — кислородное голодание — что ведет к гибели нервных клеток. Это нарушение из-за которого происходит снижение умственных способностей, люди начинают страдать частыми головными болями и потерей памяти.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.