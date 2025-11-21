Подмосковный нарколог рассказал, почему во время приема антибиотиков нельзя курить

Сейчас проходит неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Этот термин означает, что чем чаще человек принимает антибиотики, тем быстрее организм к ним привыкает и в следующий раз лекарство может не подействовать. Поэтому все мы помним правило: сами себе назначить антибиотик мы не можем, это делает только врач и по конкретным показаниям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ну, а если уж приходится прибегать к антибиотикам, стоит соблюдать все рекомендации врача, чтобы препарат подействовал. При этом важно не сочетать лечение с принятием алкоголя и курением. О том, что спиртные напитки категорически запрещено пить во время курса антибиотиков, знают многие. А вот как курение может повлиять на результат лечения, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

«Никотин, как и алкоголь, способен значительно снизить эффективность лекарственных препаратов. Во-первых, воздействие никотина и других токсичных веществ в сигарете снижают иммунитет, уменьшая способность бороться с бактериальной инфекцией. Во-вторых, все токсичные вещества, в том числе и попадающие в организм при курении выводятся печенью, а как известно, прием антибиотиков создает дополнительную нагрузку на этот жизненно важный орган. В-третьих, постоянное раздражение дымом и токсинами при курении слизистой оболочки бронхов ослабляет защитные механизмы легких, способствует распространению воспаления и препятствует восстановлению тканей, поэтому при лечении инфекций легочной системы эффект от антибиотиков может быть снижен», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Не забывайте, что для успешного и эффективного лечения заболеваний важно не только соблюдать все рекомендации медицинских специалистов, но и отказаться от вредных привычек.

