Подмосковный нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару

Эта неделя обещает быть жаркой, многие решат утолить жажду холодным пивом, не подразумевая о том, к чему это может привести. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московский области Виталий Холдин рассказал, почему нельзя пить спиртные напитки в жару. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В жаркую погоду нашему телу и так непросто — увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, организм интенсивнее теряет влагу. Опьянение наступает быстрее даже от небольших доз выпитого, и алкогольная интоксикация становится более выраженной. Употребление спиртного усиливает состояние обезвоживания. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара», — уточнил доктор.

Он добавил, что человеку бывает сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи. Обезвоживание опасно еще и тем, что повышается риск образования тромбов, ведь кровь становится гуще. А это может привести к инсульту.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.