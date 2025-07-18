Подмосковный нарколог рассказал о взаимосвязи употребления алкоголя и половых инфекций

Большинство людей, имеющих такие серьезные инфекции, как ВИЧ, гепатит и сифилис, в момент заражения были пьяны. О тесной взаимосвязи между употреблением спиртных напитков и инфекций, передающихся половым путем, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Под воздействием алкоголя человек теряет способность критически оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. А это может привести к случайным сексуальным связям, что увеличивает вероятность передачи инфекций, передающихся половым путем. Употребляя алкоголь, человек может забыть об использовании методов защиты. Кроме этого, употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям, а это приводит к длительному течению заболеваний и развитию тяжелых осложнений», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что алкоголь снижает эффективность и усиливает побочные эффекты антибиотиков и других препаратов, которые используют для лечения таких инфекций. Это замедляет процесс выздоровления и может способствовать прогрессированию заболевания.

Для предотвращения таких проблем специалисты советуют вести здоровый образ жизни, избегать спиртных напитков и ответственно относиться к вопросам безопасного секса.

С 14 по 20 июля проходит неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.