Подмосковный нарколог рассказал о влиянии алкоголя на ребенка вовремя беременности

Употребление спиртных напитков во время беременности может привести к серьезным последствиям для здоровья малыша. Почему «европейский» тренд на бокал вина за ужином оказался опасным мифом, рассказали в областном наркодиспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Безопасных доз алкоголя не существует. Одно время в обществе закрепился миф о том, что небольшое количество сухого вина не повредит, но все последние исследования опровергли эту информацию. Если употреблять алкоголь во время беременности, женщина наносит вред не только себе, но и малышу. Алкоголь проникает через плаценту и попадает в кровь ребенка. Дело в том, что печень малыша еще недостаточно развита, чтобы перерабатывать такие серьезные токсины. Одно из наиболее серьезных последствий — фетальный алкогольный синдром. Он включает в себя физические аномалии, задержку роста и умственного развития, а также поведенческие проблемы. Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист подчеркнул, что даже небольшие дозы алкоголя могут оказать негативное воздействие на развитие мозга и нервной системы ребенка. Поэтому так важно во время беременности придерживаться принципов здорового образа жизни, правильно питаться, высыпаться и отказаться от курения и алкоголя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.