Подмосковный нарколог рассказал о преимуществах безалкогольной новогодней ночи

Жители Подмосковья, отказавшиеся от алкоголя в новогоднюю ночь, смогут избежать неприятных последствий и провести праздники активно и с пользой для здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин отметил, что отказ от спиртного в новогоднюю ночь помогает избежать головной боли, отеков и слабости утром. Качественный отдых способствует глубокому сну, сохранению трезвого ума и энергии для активного досуга, включая катание на лыжах, прогулки и подвижные игры.

По словам эксперта, встреча Нового года без алкоголя обеспечивает хорошее настроение, стабильное артериальное давление и отсутствие головной боли. Вместо спиртных напитков специалист рекомендует предложить гостям интересные развлечения, а также безалкогольные коктейли, травяные чаи, морсы и фруктовые смузи.

Холдин подчеркнул, что традиция отмечать праздники без алкоголя положительно влияет на детей, которые перенимают поведение взрослых. Такой подход формирует у ребенка правильное представление о семейных праздниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.