Подмосковный нарколог рассказал, кто больше подвержен циррозу печени

Как известно, этанол, содержащийся в алкогольных напитках, крайне негативно влияет на печень. А если она уже была поражена гепатитом А, В, С, то больной орган просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя — токсинами, которые «летят» в мозг, сильнее повреждая его. Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о том, как алкоголь вызывает цирроз печени и у кого заболевание происходит быстрее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если человек переболел или болеет гепатитом, алкоголь употреблять ему категорически нельзя. Дело в том, что этанол еще быстрее разрушает клетки печени, которая уже ослаблена болезнью. В результате клетки печени гибнут, замещаются жировой тканью и печень не может нормально функционировать. Если человек продолжает употреблять алкоголь, печень увеличивается в размерах, появляются боли, а в дальнейшем развивается цирроз. В результате, печень просто перестает выполнять свою функцию, а она считается главной «лабораторией» организма. Она не только очищает кровь от токсинов, но и участвует во всех видах обменных процессов», — рассказал Виталий Холдин.

Он добавил, что если отказаться от алкоголя и следовать рекомендациям врачей по лечению, заболевание удается победить. Но стоит помнить, что даже для здорового человека безопасной дозы алкоголя не существует.

Специалист также напомнил, что заразиться гепатитом можно не только при употреблении наркотиков и при «случайных» связях, а при посещении сомнительных салонов красоты и студий тату.

Стоит также соблюдать простые правила гигиены, мыть руки, избегать общего пользования предметами гигиены.

Сейчас идет Неделя профилактики заболеваний печени в честь Международного дня борьбы с гепатитом 28 июля.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений – это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.