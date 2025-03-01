Подмосковный нарколог рассказал, как вейпы могут повлиять на развитие инфекций

Не секрет, что курение и алкоголь пагубно влияют на работу органов и систем организма. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о том, как вредные привычки влияют на иммунитет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сейчас проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета.

«Когда люди говорят о влиянии курения и алкоголя на иммунитет, то они обычно оперируют общими фразами. А медики знают, как зависимости воздействуют на человека на клеточном уровне. Так, последние исследования показали, что парение вейпов — электронных гаджетов по доставке никотина — действуют на клетки крови — лейкоциты. Именно они борются с воспалением, которое вызывает инфекция. В результате, растет риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака», — сказал Виталий Холдин.

Он также заострил внимание на том, что курильщики электронных сигарет подвергаются большему риску респираторных заболеваний. Поэтому давно пора развеять миф о том, что электронные гаджеты для курения менее вредны, чем обычные сигареты.

«Что касается алкоголя, то он угнетает иммунитет, поскольку развивается дефицит витаминов при его злоупотреблении», — добавил специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.