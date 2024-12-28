Подмосковный нарколог назвал безопасные альтернативы алкоголю на новогоднем столе

Все больше людей выбирают безалкогольный Новый год, потому что понимают, что праздник принесет гораздо больше позитива и хорошего настроения, если встретить его трезвым, а на следующий день вступить в Новый год бодрым и без похмелья. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, чем заменить алкоголь, чтобы провести Новый год без вреда для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Есть множество альтернатив, чем заменить алкоголь на новогоднем столе. Это могут быть яркие, вкусные безалкогольные коктейли. Их делают на основе соков, газированной воды, свежих фруктов. Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду. Она имеет приятный вкус и хорошо утоляет жажду. Не стоит покупать безалкогольное вино, а детям предлагать так называемое «детское шампанское». Так, алкогольная тематика никуда не денется, а у подрастающего поколения может войти в привычку, что любое застолье сопровождается алкоголем, пусть даже «детским», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист добавил, что зимой особенно полезно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. Имбирный эль в сочетании с лимонным соком и мятой создаст освежающий и ароматный напиток. Эти альтернативы помогут создать праздничную атмосферу без алкоголя и сохранят здоровье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.