Подмосковный госпиталь ветеранов войн готовится к празднованию Дня Победы

Московский областной госпиталь ветеранов войн готовится к празднованию Дня Победы. В преддверии одного из самых значимых праздников нашей страны Дня Победы в Московском областном госпитале ветеранов войн ведется активная подготовка. Медицинский персонал также участвует в подготовке, обеспечивая не только высокий уровень заботы, но и душевное тепло, которого так ждут ветераны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно 9 мая для нас — это не просто дата, а глубокий символ памяти, уважения и благодарности нашим героям. Уже сейчас в госпитале проходят мероприятия по украшению территории и внутренних помещений: флаги, тематические плакаты и георгиевские ленты создают торжественную атмосферу», — сказал начальник группы информационно-технологического обеспечения в Московском областном госпитале для ветеранов войн Максим Козлов.

По вопросам госпитализации нужно обращаться в отдел госпитализации по телефону: +7 (499) 670-93-32. Номер контакт-центра: +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорский р-н, п. Жилино, Стр. Г/1. Наши соцсети t.me/mogvv, vk.com/mogvv. Официальный сайт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.