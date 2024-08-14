Подмосковный фонд помог ветерану СВО с прохождением диспансеризации

Диспансеризация помогает выявить и предотвратить возможные проблемы со здоровьем, обеспечивая ветеранам и их семьям необходимую медицинскую поддержку, восстановление их физического, психического здоровья, возвращение и адаптацию к мирной жизни. Фонд «Защитники Отечества» продолжает свою работу, чтобы каждый ветеран и каждая семья чувствовали заботу и внимание. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Евгений с момента возвращения из зоны СВО состоит на сопровождении Юлии Дубининой — социального координатора фонда «Защитники Отечества». Юлия уже помогла защитнику Отечества с выплатами по ранению, лечением, на постоянной основе организовывает досуг для семьи.

«Благодаря внимательному, ответственному отношению Юлии была организованна диспансеризация, на которой для супруга была получена квота на протезирование зубов и оформление группы по инвалидности. Приятно осознавать, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые готовы всегда прийти на помощь! Каждое наше обращение всегда решается делом! Спасибо Юлии, что не остается в стороне и всегда готова помочь!» — отметила Наталья, супруга Евгения.

В начале недели Юлия организовала для Евгения, а также для бойцов и семей погибших диспансеризацию в поликлинике № 2 Орехово-Зуевской больницы.

«Диспансеризация — важная процедура при возвращении из зоны проведения СВО. Она позволяет проверить состояние здоровья, своевременно поставить диагноз, при необходимости назначить лечение. Кроме того, во время прохождения диспансеризации я помогла ребятам оформить справки для санатория», — сказала Дубинина.

С мая 2024 года более 350 ветеранов СВО пошли диспансеризацию благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» в Московской области. Кроме того, с июля этого года по решению межведомственной комиссии в регионе появилась возможность пройти диспансеризацию семьям погибших бойцов. За 2 месяца более 100 семей воспользовалось этой возможностью.

По вопросу прохождения диспансеризации вы можете обратиться к своему социальному координатору или по телефону филиала фонда в Московской области: +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.