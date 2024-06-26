Подмосковный дерматовенеролог рассказала о причинах и лечении акне

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Подмосковный врач: при лечении акне не стоит следовать советам народной медицины

Акне (вульгарные угри, прыщи) — это хроническое заболевание сальных желез, которое поражает до 85% молодых людей по всему миру и проявляется развитием открытых и закрытых комедонов (черных точек), гнойничковых высыпаний, а в некоторых случаях даже глубокими узлами на лице, спине и груди. Акне имеет множество причин, как внешних, так и внутренних, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Внешние факторы разнообразны: диета, стресс, недостаток сна, погодные условия, неправильный уход за кожей, использование декоративной косметики, механическое трение и т. д.

К внутренним причинам относятся: генетическая предрасположенность; патологические состояния, такие как эндокринные заболевания и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Важно понимать, что акне и степень тяжести заболевания — это в первую очередь генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество.

«При наличии высыпаний не стоит откладывать лечение, ожидая того, что они сами пройдут, а тем более следовать советам „народной медицины“ и пользователей социальных сетей», — предупредила врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

Выбор метода лечения акне зависит от степени тяжести высыпаний, возраста, сопутствующих заболеваний и подбирается индивидуально для каждого пациента врачом-дерматологом.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.