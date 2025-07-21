Подмосковных врачей отметили на Всероссийском конкурсе медработников

Министерство здравоохранения РФ подвело итог Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбор участников проводился поэтапно: сначала — на уровне медицинской организации, затем — на региональном уровне, где участников оценивала экспертная комиссия Минздрава МО. Победители этого этапа представили Московскую область на федеральном конкурсе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежегодно подмосковные врачи участвуют в конкурсах профессионального мастерства и регулярно удостаиваются высокой оценки, в том числе на федеральном уровне. В этом году двое врачей стали победителями Всероссийского конкурса врачей, еще один — призером. Кроме того, еще один врач был отмечен за создание нового направления в медицине. Поздравляю коллег с заслуженной победой!» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Первое место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» занял Иван Рыбин, врач общей практики Ступинской клинической больницы. Лучшим фтизиатром России в этом году была признана Анна Андрианова, заведующая амбулаторным отделением филиала «Раменский» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Третьего места в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» удостоился Павел Найденов, заведующий отделением медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова В.Н.

Также за создание нового направления в медицине награду получил Роман Шмаков — директор МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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