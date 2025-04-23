Подмосковные врачи спасли женщину с серьезным осложнением после травмы позвоночника

В хирургическое отделение Наро-Фоминской больницы обратилась 40-летняя женщина, страдающая от выпадения прямой кишки на протяжении пяти лет. С ее слов, ранее у нее была травма позвоночника. Проблема значительно ухудшала качество жизни: прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет, периодически возникали ущемления, которые в последнее время стали происходить все чаще. У женщины наблюдалась анальная недостаточность — состояние, при котором не получается удерживать содержимое прямой кишки. Врачи провели комплексное обследование и приняли решение о хирургическом вмешательстве, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операцию выполнили лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола. Мы произвели выделение прямой кишки и зафиксировали ее выпадающую часть специальной сеткой, что позволило устранить основную проблему. Вместе с этим для коррекции анальной недостаточности мы провели сфинктерпластику, которая направлена на восстановление тонуса мышечного кольца. Подобные вмешательства позволяют минимизировать травматичность и сократить сроки восстановления пациентов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Альберт Тинис.

После операции женщина чувствовала себя хорошо и уже на пятый день была выписана из больницы. Благодаря современным методам лечения женщина смогла вернуться к нормальной жизни и забыть о многолетних страданиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.