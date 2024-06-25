Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 13 магнитов

В приемное отделение Королевской больницы поступил 2-летний ребенок с болью в животе и рвотой. Девочка проглотила магнитные шарики, с которыми она играла. Проведенная диагностика показала в кишечнике ребенка цепочку из 13 сцепленных между собой магнитов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В стационаре мы продолжили наблюдать за состоянием юной пациентки. Поскольку боли в животе сохранялись, было принято решение о проведении оперативного вмешательства с целью извлечения инородных тел, в данном случае применялся лапаротомический метод. Наши замечательные хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина успешно извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение. Сейчас ребенок находится под нашим контролем, состояние стабильное», — сказал и. о. заведующего отделением детской хирургии Королевской больницы Евгений Щербаков.

Врачи отметили об опасности попадания инородных предметов в организм. В случае, если ребенок проглотил монеты, магнит или что-то другое, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.