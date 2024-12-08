Подмосковные врачи провели осмотр маленьких пациентов с орфанными заболеваниями

В консультативно-диагностическом центре № 1 НИКИ детства состоялась акция «Орфанный десант», организованная центром орфанных заболеваний. В рамках нее проводился осмотр детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На прием были приглашены жители города Видное. В течение нескольких часов дети находились под наблюдением бригады врачей КДЦ: невролога, хирурга, дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, педиатра.

Были проведены ЭКГ, гематологические и ультразвуковые исследования. По результатам осмотра каждому родителю врачи дали рекомендации и сформировали индивидуальную программу динамического наблюдения. Также была проведена коррекция терапии.

Такой формат организации мониторинга состояния здоровья детей очень удобен как для маленьких пациентов, так и для их родителей. Он позволяет за 2-3 часа пройти сразу несколько врачей, а также с наименьшим дискомфортном провести необходимые инструментальные и лабораторные исследования.

Обследования в рамках проекта «Орфанный десант» проходят в НИКИ детства регулярно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.