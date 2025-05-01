Подмосковные врачи прооперировали ребенка с врожденной грыжей в области спины

Прямо из роддома в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил мальчик на третий день жизни с редкой врожденной грыжей в области спины. Результаты МРТ диагностировали «менингомиелоцеле», представляющее собой грыжу спинномозгового канала. Патология характеризуется выпячиванием тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночного столба, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Учитывая высокий риск неврологических осложнений: ослабления силы мышц ног, нейрохирурги приняли решение о проведении оперативного вмешательства.

«Сперва мы убедились, что спинной мозг зафиксирован к куполу грыжи. После аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала. Операция длилась 2 часа и прошла успешно, без осложнений», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Аслан Текоев.

Сейчас с новорожденным все хорошо: он быстро восстановился и был выписан на седьмые сутки после операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.