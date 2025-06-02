Подмосковные врачи прооперировали мужчину с аневризмой брюшного отдела аорты

В Коломенскую больницу поступил 79-летний мужчина с выраженным болевым синдромом в животе. После проведения ультразвукового исследования, а затем компьютерной томографии с контрастным усилением врачи диагностировали аневризму брюшного отдела аорты. Патология представляет собой локальное расширение сосуда с постепенным истончением его стенки. У пациента ее диаметр превышал 10 см при нормальном диаметре аорты 18–22 мм, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Аневризма брюшной аорты — патология не редкая, но опасная тем, что долгое время никак себя не проявляет. Может дать о себе знать только на этапе осложнений — в период, когда близка к разрыву. Без своевременной медицинской помощи это может привести к летальному исходу.

«Из-за экстренности ситуации было принято решение о проведении открытого оперативного вмешательства. Мы использовали классический для данной операции доступ — лапаротомический — через разрез передней брюшной стенки. С помощью хирургических инструментов была выделена брюшная аорта в неизмененных участках — выше и ниже аневризмы, иссечена аневризма и проведено синтетическое протезирование брюшного отдела аорты. В общей сложности операция продолжалась около 4 часов», — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Александр Герасимов.

Несмотря на сопутствующие заболевания пациента, операция прошла успешно. Послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. В дальнейшем ему необходимо будет наблюдаться у сердечно-сосудистого хирурга по месту жительства. Благодаря своевременно проведенной операции пациент смог отпраздновать свой 80-летний юбилей.

Специалисты напоминают, что регулярное прохождение профосмотра и диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис чат-бот в Telegram или оставить заявку через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.