Подмосковные врачи представили лучшие практики на Всероссийской конференции в Омске

Всероссийская выездная конференция консорциума «5П Детская медицина» состоялась 13 февраля в Омске. Мероприятие было посвящено лучшим практикам в клинических примерах для детских врачей. Организаторами выступили министерство здравоохранения Омской области, Омский государственный медицинский университет и Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области.

Эксперты из Подмосковья представили современные методы диагностики и лечения детских заболеваний. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что такие конференции способствуют обмену опытом между федеральными и региональными специалистами, что повышает качество медицинской помощи детям по всей стране.

В рамках программы прошли симпозиумы по инновационным стратегиям в педиатрии, респираторным и инфекционным заболеваниям, редким болезням. Особое внимание уделили открытому диалогу по муковисцидозу с участием врачей и представителей пациентских сообществ. Завершил конференцию мастер-класс по коммуникации сложных диагнозов, подготовленный специалистами учебного центра НИКИ детства.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что выездные конференции консорциума «5П Детская медицина» способствуют повышению доступности высокотехнологичной педиатрической помощи в регионах. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов из разных регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.