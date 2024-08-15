Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой тройни

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней. Это особенность многоплодной беременности, при которой у одного плода имеется своя плацента, а вторая плацента является общей для двух других плодов, при этом каждый ребенок располагается в своем плодном пузыре, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Рождение тройни — всегда большое испытание для женского организма, поэтому пациентка находилась под тщательным наблюдением наших врачей и проходила регулярные обследования. Несмотря на некоторые осложнения, эта беременность переносилась женщиной достаточно хорошо. Тем не менее, на сроке 32-33 недели у одного из плодов были отмечены признаки развивающейся гипоксии, в связи с чем будущая мама была госпитализирована. Через несколько дней в связи с прогрессирующей внутриутробной гипоксией второго плода, было принято решение о проведении операции экстренного кесарева сечения», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В результате операции с разницей в одну минуту на свет появились три мальчика весом 2 214, 1 730 и 1 820 г. В связи с тем, что малыши появились на свет недоношенными, их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному из мальчиков требовалась искусственная вентиляция легких, поэтому из операционной они были сразу же переведены в отделение реанимации новорожденных. Уже через неделю лечения дети достаточно окрепли, чтобы дышать самостоятельно, после чего были переведены на совместное пребывание с мамой.

На данный момент женщина и новорожденные уже выписаны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.