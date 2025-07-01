Подмосковные врачи помогли женщине с патологией родить здорового ребенка

С миомой матки 34-летняя женщина родила здорового ребенка, после чего ей успешно удалили 15-сантиметровое новообразование. Сохранить беременность, а также репродуктивный орган помогли специалисты центра материнства и детства Раменской больницы и Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Еще до беременности у женщины была диагностирована миома небольших размеров, которая не требовала на тот момент хирургического лечения. Однако со временем она начала разрастаться.

«Часто для сохранения беременности женщинам с миоматозными узлами требуется их удаление. В данной ситуации из-за низкого их расположения и предлежания плаценты, терапия была проведена консервативно, без хирургического вмешательства. После лечения рост миоматозных узлов продолжался, но нарушение их питания приобрело более локальный характер», — рассказал заведующий отделением патологии беременности Центра материнства и детства Раменской больницы Александр Ефанов.

Позже, к 28 неделе, у пациентки стала развиваться фетоплацентарная недостаточность — нарушение внутриутробного снабжения плода питательными веществами и кислородом. Это требовало более интенсивного наблюдения, поэтому женщину неоднократно госпитализировали в отделение патологии беременности, где врачи следили за состоянием плода.

Было принято решение об одномоментном проведении кесарева сечения и последующего удалении образования.

«Обычно во время родов этого не делают, но, учитывая высокие риски послеродовых осложнений и нарушение питания в миоматозных узлах, то это было правильным исходом. Для снижения объема кровопотери, перед удалением, был наложен кровоостанавливающий турникет», — добавил Александр Ефанов.

Благодаря соблюдению рекомендаций врачей женщина смогла родить на доношенном сроке в 38 недель. Путем кесарева сечения на свет появилась девочка весом 2 330 г и ростом 50 см. Ее состояние здоровья по шкале Апгар оценили в 8,8 баллов из 10.

Мультидисциплинарная команда врачей успешно провела органосберегающую операцию, благодаря чему в дальнейшем женщина сможет иметь детей. В настоящее время мама с ребенком чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.