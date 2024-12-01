Подмосковные врачи помогли мужчине с тяжелой формой атопического дерматита

В отделение дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского поступил пациент 27 лет с очередным обострением атопического дерматита. Молодой человек страдает этим заболеванием с детства, наблюдая обострения 4-6 раз в год — каждый раз обострения протекают в виде тяжелой распространенной экземы с вовлечением в патологический процесс больших площадей кожного покрова и ярко выраженным зудом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Много лет лечение состояло из применения десенсибилизирующей терапии, местных кортикостероидных препаратов и использования системных пролонгированных кортикостероидных гормонов несколько раз в год.

С учетом тяжести течения заболевания специалисты отделения дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии, которая позволила добиться выраженного клинического эффекта, а также дала возможность контролировать дальнейшее течение заболевания, предотвращая развитие рецидивов в будущем.

Генно-инженерная биологическая терапия представляет собой лечение моноклональными антителами, которые прицельно воздействуют на иммунный процесс при таких заболеваниях, как атопический дерматит, псориаз. Биологические препараты блокируют провоспалительные белки и регулирует сам воспалительный процесс.

В данном клиническом случае этот метод помог достичь стойкой ремиссии и позволил снять пациента с системных кортикостероидных препаратов, предотвратив развитие серьезных осложнений. Важно помнить, что самостоятельное назначение подобного лечения недопустимо, так как при неправильном применении может повлечь за собой тяжелые побочные эффекты.

Атопический дерматит — одно из наиболее распространенных, генетически обусловленных кожных заболеваний. Это поражение кожных покровов, сопровождающиеся высыпаниями на лице, шее, в местах крупных складок, а также интенсивным зудом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.