Подмосковные врачи обсудили в МОНИКИ вопросы антимикробной терапии

В МОНИКИ им. Владимирского прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и проблемы антимикробной терапии». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках конференции эксперты поделились опытом и обсудили вопросы, посвященные механизмам развития антибиотикорезистентности, современной микробиологической диагностике и эффективности аутсорсинга микробиологических лабораторных исследований.

С докладами выступили клинические фармакологи, руководители лабораторий и отделений клинических исследований, ведущие научные сотрудники, а также главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности МЗ МО Елена Русанова.

Специалисты МОНИКИ им. Владимирского особое внимание уделили тактике назначения антибактериальных лекарственных препаратов на этапах стационарного лечения, стратегиям диагностики и лечения различных инфекционных и воспалительных заболеваний, в том числе эндокардита, инфекций мочевыводящих путей, легочного аспергиллеза, псевдомембранозный колита и других. Также спикеры представили практические рекомендации по выбору методов лечения и препаратов в сложных клинических случаях.

«С каждым годом тема антимикробной терапии становится все более актуальной во всем мире и требует своевременного отклика медицинского научного сообщества. Также важно, что врачи все чаще сталкиваются с проблемой антибиотикорезистентности и сокращения количества препаратов, которые способны воздействовать на бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий и утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам. Подобные мероприятия позволяют собрать сильнейших экспертов для обмена мнениями, научной дискуссии и объединить усилия специалистов в борьбе за здоровье будущих поколений», — рассказала врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ им. Владимирского Светлана Ерофеева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.