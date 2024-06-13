Подмосковные ветеринарные препараты будут экспортировать в Иран

Производитель ветеринарных препаратов «АКА» из подмосковных Люберец заключил контракт на поставку своей продукции в Иран в рамках выставки Iran Agrofood 2024, которая проходила в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

Компания «АКА» из Люберец стала одним из восьми участников коллективного стенда Подмосковья на выставке Iran Agrofood 2024. Сумма экспортного контракта составила 10 млн рублей. Первые поставки запланированы на ближайшие полгода.

Содействие компаниям оказал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Фонд организовал для них коллективный стенд, взяв на себя расходы, связанные с участием в экспозиции. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий для экспортеров на текущий год и подать заявку на участие можно на сайте фонда: https://exportmo.ru/internationalexhibition2024.

Помимо этого, фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.