Подмосковные школьники написали «Диктант здоровья»

В Московской области стартовала Всероссийская акция «Диктант здоровья», в ней уже поучаствовали школьники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также в акции уже приняли участие заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина и телеведущая и комментатор телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк. Мероприятие прошло в общеобразовательном учреждении «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33», г. Мытищи.

Акция будет длиться до 21 сентября. Поучаствовать в ней могут все желающие старше 13 лет. Пройти тест можно по ссылке.

Участники, которые прошли онлайн-тестирование, получат электронный сертификат.

Фото - © Ирина Фоткина Фото - © Ирина Фоткина Фото - © Ирина Фоткина

В диктанте всего 39 вопросов, которые касаются правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм, профилактики опасных инфекций и здорового питания. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа.

Материалы для тестирования в рамках «Диктанта здоровья» разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Фото - © Ирина Фоткина Фото - © Ирина Фоткина

Данное мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни и основ санитарно-гигиенической грамотности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.