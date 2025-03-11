Подмосковные нейрохирурги прооперировали женщину с редкой аномалией строения черепа

35-летняя жительница Долгопрудного обратилась за консультацией нейрохирурга стационара в городскую поликлинику. Длительное время ее беспокоили головная боль в шейно-затылочной части, появляющаяся и усиливающаяся при кашле, а также онемение в верхних конечностях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По результатам назначенной нейрохирургом магнитно-резонансной томографии головного мозга была диагностирована Аномалия Киари — опущение мозжечковых миндалин ниже большого затылочного отверстия, сирингомиелитическая киста на уровне 4-7 позвонков, являвшаяся следствием прогрессирования анатомической аномалии, вызывавшим неврологическую симптоматику.

Дальнейшее прогрессирование состояния со временем создавало вероятность развития атрофии мышц кистей, увеличения онемения в конечностях, появление проблем с глотанием, гидроцефалией и многим другим; грозило внезапной смертью пациентки.

«Двухчасовая микрохирургическая операция, которую выполнили сотрудники нейрохирургического отделения Данил Челушкин и ассистировавший ему Станислав Киселев, включала в себя резекционную трепанацию чешуи затылочной кости и частичное удаление задней полудуги первого шейного позвонка, а также пластику твердой мозговой оболочки собственной сухожильной пластинкой пациентки», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

В послеоперационном периоде пациентка чувствовала себя хорошо, уже в первые дни почувствовав уменьшение онемения в руках.

На четвертые сутки женщина была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Проведенная операция поможет пациентке позволит сохранить качество жизни и предотвратить прогрессирование симптоматики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.