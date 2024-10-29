Подмосковные дерматовенерологи рассказали о причинах проявления псориаза

29 октября — Всемирный день борьбы с псориазом, и Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер ежегодно напоминает об одном из наиболее распространенных заболеваний кожи, поражающим примерно 2-4% населения мира. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Псориаз — хроническое заболевание кожи, в основе которого лежат генетическая предрасположенность, нарушение работы иммунной, эндокринной, нервной систем, а также внешние факторы, такие как стресс, инфекции, алкоголь или прием некоторых лекарств. Вследствие сбоя в иммунной системе начинается воспаление, которое приводит к неправильному размножению клеток, вызывая появление характерных псориатических бляшек, шелушение и, иногда, зуд.

Важно понимать, что псориаз не делает человека опасным для общества. Заболевание не может передаваться окружающим ни в бассейнах, ни в спортивных залах, ни на приеме у врача, поскольку появляется из-за внутренних сбоев в организме человека. Так, пациенты с псориазом могут вести полноценную жизнь, не опасаясь заразить окружающих.

«Для того, чтобы подобные заболевания кожи не вызывали физический дискомфорт, психологический стресс и сопутствующие болезни, в нашем учреждении оказывается высококвалифицированная помощь врачами-дерматовенерологами с использованием самых современных методов диагностики и лечения, включая ПУВА-терапию и терапию генно-инженерными биологическими препаратами», — сообщает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Псориаз — заболевание, которое можно контролировать. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу, который подберет индивидуальную стратегию терапии, учитывая особенности организма и степень тяжести, можно по телефону контакт-центра 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.