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Подмосковные больницы получат 53 единицы оборудования для реабилитации в 2025 году

В медорганизации Московской области продолжает поступать современное оборудование. В 2025 году больницы получат 53 единицы оборудования для реабилитации мосле перенесенных заболеваний. Это беговые дорожки, велоэргометры, тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия, стабилографы и другая медтехника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении после различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современной техникой. С начала года больницы Подмосковья получили 27 единиц реабилитационного оборудования, до конца года планируем поставить еще 26. Всего на закупку техники для реабилитации было выделено более 93 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в Люберецкую, Химкинскую, Ногинскую, Подольскую, Щелковскую, Чеховскую и другие больницы.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.