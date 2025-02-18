Подмосковная скорая поделилась опытом внедрения цифровых систем с медиками Омска

Сибиряки в режиме реального времени ознакомились с работой единого диспетчерского центра Московской области и отдела медицинской эвакуации. Гостей особо заинтересовал опыт многопрофильного дистанционного врачебного консультирования в масштабах региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Внедрение информационных технологий в работу скорой помощи служит повышению качества и эффективности медицинских услуг. Скорая Подмосковья успешно работает с цифровой телефонией. Диспетчерские пункты объединены в одну группу. Вызовы скорой медицинской помощи проходят через службу «112», а диспетчеры проводят только опрос по медицинскому алгоритму. Остальная информация загружается автоматически», — сказал заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по информационно-технологическому обеспечению Максим Райков.

Подмосковные медики поделились с омскими коллегами и планом создания единого цифрового контура «Скорая помощь — Приемное отделение — Стационар». Внедрение цифровых технологий помогает повысить оперативность и доступность оказания скорой медицинской помощи в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.