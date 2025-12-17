Подмосковная скорая опубликовала график приема граждан в декабре

Экстренная медицинская служба Московской области, по определению, круглосуточно находится на связи. Ситуации бывают разные, подчас у граждан возникают вопросы и предложения по работе «скорой». Для этого, наряду с чат-ботом, официальными каналами и мессенджерами Подмосковной скорой в соцсетях, работает приемная граждан, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда у жителей Подмосковья, а также и у сотрудников «скорой», возникают вопросы, они могут лично обратиться к заведующим каждой из 53 подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи или записаться на личный прием к руководству учреждения. Прием граждан идет в соответствии с требованиями статьи 13 федерального закона № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ и по ежемесячному плану, утверждаемому главным врачом Московской областной станции скорой медицинской помощи», — прокомментировала заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева.

В декабре график приема граждан следующий:

по вторникам ведет прием Константин Маслов — главный врач;

по понедельникам принимают граждан Яна Сигова — заместитель главного врача по контролю качества и клинико-экспертной работе, Наталья Дзуцева — заместитель главного врача по кадрам, Дмитрий Шумский — заместитель главного врача по АХЧ, Сергей Паников — заместитель главного врача по транспорту;

по четвергам ведут диалог Игорь Серебренников — заместитель главного врача по медицинской части, Николай Суслов — заместитель главного врача по оперативной работе, Юлия Казакова — заместитель главного врача по экономическим вопросам, Николай Глазов — заместитель главного врача по информационно-техническому обеспечению, Евгений Филиппов — главный фельдшер скорой помощи Московской области.

Информацию о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах можно уточнять по телефону приемной: 8 (498) 602 23 13. Приемная расположена по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, д. 1А. Проезд: от метро «Кунцевская» автобусом 452 П (первая остановка) и от метро «Мякинино» автобусом 436 П.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.