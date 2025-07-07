Подмосковная компания импортозаместила лекарство для лечения заболеваний легких

Первый двойной бронхолитик отечественного производства стал доступен в аптеках страны для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Лекарственное средство доступно по льготе. Препарат производится на современном заводе российской биофармацевтической компании «ПСК Фарма» в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Двойной бронхолитик предназначен для длительной поддерживающей терапии нарушений бронхиальной проходимости у взрослых от 18 лет с ХОБЛ. Лекарственное средство представлено в форме однодозового порошкового ингалятора.

«Мы смело называем себя экспертами в пульмонологии, так как сегодня «ПСК Фарма» — единственная в России фармкомпания, которая производит всю палитру респираторных препаратов для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ. Все воспроизведенные ингаляционные препараты компании проходят клинические исследования, в том числе на собственных импакторах нового поколения, которые проверяют, насколько правильно распределяется действующее вещество в отделах легких. Только так мы можем заявлять о высоком качестве, эффективности и безопасности нашей продукции не на бумаге, а по факту. В отличие от льготной категории пациентов с астмой, пациенты с ХОБЛ получают лечение бесплатно только при подтверждении статуса инвалидности. Лечение ХОБЛ — чаще всего дорогостоящее, и мы гордимся тем, что имеем возможность за счет локализации производства предоставить более доступные, но не уступающие по качеству лекарственные средства для наших соотечественников. Первый российский двойной бронхолитик уже доступен для пациентов как в бюджетном, так и в розничном сегменте», — отметила директор бизнес-подразделения розничных продаж компании «ПСК Фарма» Оксана Красных.

Как сообщает «ПСК Фарма» в 2024 году в России ХОБЛ диагностирована у 2,4 млн человек, а по данным Российского респираторного общества — заболевание наблюдается у около 11 млн пациентов, включая недиагностированные случаи. ХОБЛ занимает первое место в структуре причин смертности от болезней органов дыхания.

В России двойные бронхолитики для терапии ХОБЛ назначаются 6 из 10 пациентам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.