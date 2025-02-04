Подмосковье заняло второе место в ЦФО по рождаемости по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Московская область заняла 2 место в ЦФО по рождаемости. На федеральном уровне уже предоставляются беспрецедентные меры — в частности, материнский капитал уже за первого ребенка, единовременные пособия. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов .

«По поручению президента в России начал реализовываться нацпроект «Семья», который поможет повысить рождаемость, поддержит семьи. Глава государства неоднократно подчеркивал, что важно вырабатывать новые меры поддержки семей с детьми. Масштабная поддержка предусмотрена и на уровне нашего региона — бесплатные земельные участки, льготы по транспортному налогу, по социальной газификации, по оплате ЖКУ многодетным семьям, подарочные наборы для новорожденного и многое другое», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, Московский регион демонстрирует хорошие показатели по рождаемости. В 2024 году в Подмосковье родилось 69,6 тыс. детей. Сейчас стоит цель увеличить рождаемость до 72 тысяч. Важная составляющая по решению этой задачи — развитие службы родовспоможения.

Структура службы родовспоможения в регионе включает в себя:

74 женских консультации;

25 родильных домов;

Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ);

6 перинатальных центров.

Укомплектованность врачами составляет 98%. В Подмосковье работают 745 акушеров-гинекологов, 250 неонатологов, 173 анестезиолога-реаниматолога.

«По праву можно сказать, что у нас выстроена одна из лучших систем родовспоможения в стране. Это наглядно демонстрируют и цифры — в прошлом году в Подмосковье на роды пришли свыше 11 тысяч жительниц из других субъектов страны, прежде всего — из Москвы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В планах, в рамках реализации национального проекта «Семья» — оснащение 6 перинатальных центров и МОНИИАГ новейшим современным оборудованием, открытие 6 центров репродуктивного здоровья. Кроме этого, запланировано строительство нового корпуса в Видновском перинатальном центре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.