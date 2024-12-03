Подмосковье врачи вырезали из ноги юноши причинявшую боль опухоль костей

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу (МОДКТОБ) поступил 16-летний юноша с жалобами на сильную боль в ноге по ночам. Симптомы сопровождали его в течение трех месяцев. Облегчать состояние помогали обезболивающие препараты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проведенная диагностика выявила у пациента остеоид-остеому. Это доброкачественная опухоль костей, которая встречается чаще всего у подростков и молодых людей мужского пола. Остеоид-остеома поражает как трубчатые, так и плоские кости. Отличается благоприятным течением, медленным ростом и характерным болевым синдромом в ночное время.

Врачи провели хирургическое вмешательство по удалению патологического очага вместе с измененными тканями. Операция прошла успешно. Образцы тканей отправлены на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету.

Сейчас юноша выписан домой и продолжает лечение амбулаторно. Впереди его ожидает непродолжительный реабилитационный период, после которого он сможет вернуться к обычной жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.