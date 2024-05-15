В среду в комплексе «Гостиный двор» в Москве открылся форум «Здоровье нации — основа процветания России». От Московской области участвуют 6 медицинских организаций: МОНИКИ, НИКИ детства, Московский областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уже традиционно Московская область представляет лучшие практики на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Это достижения в сфере детского здоровья, родовспоможения, реабилитации пациентов, использования искусственного интеллекта, а также новые подходы в оказании стоматологической помощи, работа региональных сосудистых центров для пациентов с инфарктами и инсультами», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» продлится с 15 по 17 мая.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.