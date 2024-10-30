Подмосковье приняло участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России

Свыше 350 делегатов от профсоюзных организаций со всей страны приняли участие во внеочередном съезде Федерации независимых профсоюзов России. По традиции мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Путин, отметивший в своем обращении, что защита интересов граждан — это ключевая, стратегическая задача для страны, сообщает пресс-служба Минздрав Подмосковья.

«Профсоюз работников здравоохранения представили сразу 30 делегатов под руководством лидера организации Анатолия Домникова. В своих докладах выступающие отметили необходимость внесения изменений в Устав ФНПР с целью повышения эффективности работы Профсоюза и усиления нашей позиции в решении всех тех задач, которые поставлены соответствующими указами президента страны», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Делегаты съезда приняли поправки в Устав и проголосовали за создание новой должности — президента ФНПР. Единогласно им был избран Михаил Шмаков, на председательском посту которого сменил лидер Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

В рамках работы XIII съезда ФНПР состоялось заседание Генерального Совета Федерации, на котором заместителями Председателя ФНПР избраны: Андрей Исаев (на общественных началах), Давид Кришталь, Нина Кузьмина (на общественных началах), Евгений Макаров, Сергей Некрасов, Андрей Титов, Ирина Федюшкина и Александр Шершуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.