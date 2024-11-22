Подмосковье предложило проект по работе с молодежью на заседании в Екатеринбурге

20 ноября в Екатеринбурге прошло заседание постоянно действующей молодежной комиссии центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ и уполномоченных по работе с молодежью в федеральных округах. Участие в обсуждении приняли сразу два сотрудника Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ — заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике, он же уполномоченный по работе с молодежью в ЦФО, Виталий Еременко и специалист отдела Алина Кашина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Повестка заседания включала широкий круг вопросов, охватывающих работу с молодежью и планы на 2025 год, который будет насыщен событиями. Мы понимаем, что должны быть готовы к плотной работе с молодым поколением, поэтому разработали проект перечня документов, регламентирующий наше взаимодействие. Представили его на рассмотрение членов комиссии. В дальнейшем он станет основой для формирования комплекта документов по молодежной политике», — рассказал Виталий Еременко.

По итогу материалы, одобренные постоянно действующей молодежной комиссией, будут представлены на президиуме Центрального комитета с последующим направлением в регионы.

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне упор в работе с молодежью будет сделан на укрепление патриотизма и организацию тематических мероприятий. Кроме того, запланировано проведение крупных всероссийских форумов для представителей работающей и обучающейся молодежи отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.