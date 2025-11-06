Подмосковье находится в числе лидеров по внедрению ИИ для постановки диагноза

Профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», главный внештатный терапевт Минздрава Подмосковья Наталья Санина сообщила, что регион находится в числе лидеров по использованию ИИ для постановки диагноза.

«Сегодня это прорыв в медицине. И еще Московская область имеет одно из первых мест по внедрению искусственного интеллекта. Очень важно, что Подмосковье одно из передовых, потому что именно искусственный интеллект помогает представителям первичного звена правильно, быстро и четко поставить диагноз, используя данные big data», — сказала Санина, выступая на IX Съезде терапевтов Московской области.

Она отметила, что многофакторный анализ, абсолютно неконтактный, позволяет определить 12 факторов, холестерин и артериальное давление. Эти факторы практически дистанционно определяются очень быстро, что очень важно для качественного проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

«Мы имеем серьезные данные по рентгенодиагностике многих заболеваний, и ИИ это делает в считанные секунды, позволяет нам найти на очень ранних стадиях онкологические заболевания и очень четко выявить те, где порой рентгенологи затрудняются», — добавила она.

Санина отметила, что съезд привлек к участию самых авторитетных и опытных представителей разных сфер здравоохранения. Она добавила, что, применяя самые новые достижения науки, можно добиться качественной медицинской помощи для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

