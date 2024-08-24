Под Донецком для бойцов СВО организовали работу мобильной стоматологии

На донецком направлении бойцы СВО могут лечить зубы в мобильной стоматологии

На донецком направлении начал работать автобус-стоматология, где военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, могут вылечить зубы при наличии такой необходимости, сообщает Telegram-канал SHOT .

Активисты Народного фронта первыми предложили переоборудовать обычный автобус в мобильную стоматологию. Вместо пассажирских сидений в транспортном средстве установили все необходимое оборудование — от специального удобного кресла до освещения и бормашины.

Для обработки инструментов в автобусе оборудовали отдельную зону. Там есть специальная раковина и место для стерилизации всего необходимого для лечения зубов.

Лечить зубы в мобильной стоматологии смогут сразу два бойца — работу будут вести два стоматолога. В ближайшее время автобус отправится на донецкое направление, где сможет перемещаться от заявки к заявке.