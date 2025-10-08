Почти в 2 раза: в России растет число частных рехабов

Заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова заявила, что с 2019 года в России с 2 до 3,5 тысяч выросло число частных реабилитационных центров — рехабов, сообщает Постньюс .

«Число рехабов растет на 15–20% в год, но контроля нет — этим пользуются недобросовестные организации», — сказала эксперт.

По ее словам, увеличение количества наркозависимых и алкоголиков в России привело к расширению сети реабилитационных центров. Немаловажную роль играет и неопределенный правовой статус подобных учреждений: многие предпочитают обращаться в частные клиники, чтобы избежать постановки на учет и сохранить анонимность.

В таких учреждениях часто анонимно проходят лечение звезды шоу-бизнеса. Летом 2025 года стало известно о местонахождении рэпера Matrang (Алан Хадзарагов). Он почти полтора года находился под круглосуточным наблюдением медиков в клинике по лечению наркозависимости, а в этом году его перевели в закрытый рехаб во Внуково.

