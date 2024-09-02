сегодня в 14:08

Почти 9,5 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В прошедшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 29 городских округах, в том числе в Красногорске, Дмитрове, Жуковском, Серпухове, Талдоме и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем проводить акцию по проверке здоровья в парках региона и видим положительный отклик жителей. Всего с начала лета профосмотры прошли почти 9,5 тыс. человек, а в прошедшие выходные 562. Вакцинацию от гриппа прошли 277 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.