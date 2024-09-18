Почти 900 выпускников медколледжа начали работать в больницах Подмосковья

После окончания обучения в подмосковные медорганизации трудоустроились почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа, из них 318 по целевому направлению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3 лет. В этом году после окончания обучения в медколледже в наши больницы уже трудоустроились почти 900 выпускников», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.

Подробная информация размещена на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.