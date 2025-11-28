Почти 90 новых рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье ввели в работу 89 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Красногорской и Волоколамской больницах ввели в работу 2 новых рентген-аппарата. Оба — цифровые, установлены взамен старой аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям.

«Цифровое оборудование позволяет получать качественные снимки быстрее и с минимальной лучевой нагрузкой, по сравнению с аналоговой техникой. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным тяжелым оборудованием», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Волоколамске новый рентген-аппарат установлен в Осташевском филиале больницы, где в настоящий момент продолжается капитальный ремонт здания. Проводить диагностику на новом оборудовании здесь начнут после завершения работ. Планируется его использование для приема как стационарных, так и амбулаторных пациентов — взрослых и детей.

В Красногорской больнице аппарат установлен в поликлинике №6. Он предназначен для проведения исследований взрослым и детям. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.