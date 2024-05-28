Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Московской области третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы Подмосковья может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера: до 50 тыс. рублей — за врача, до 25 тыс. рублей — за фельдшера или медсестру. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе — начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе «Приведи друга» за все время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 — за этот год», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% — после 3-х месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие 6 месяцев.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.

Более подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.