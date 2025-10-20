Почти 80 новых рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

В стационаре Красногорской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Продолжаем оснащать наши больницы современным медицинским оборудованием. Так, с начала года в наших медучреждениях заработали 78 новых рентген-аппаратов на сумму порядка 1,8 млрд рублей. В том числе сегодня новая медтехника заработала в Красногорской больнице, на закупку было выделено более 22,3 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.