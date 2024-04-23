Почти 8 тыс жителей прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья в 2024 г

В Московской области жители, перенесшие различные заболевания, могут пройти реабилитацию в стационарах больниц. Она проводится тем, кто перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Оснащение стационаров медоборудованием проводится в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

«Реабилитация — это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в 6 работают детские отделения. Всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тыс. жителей региона, из которых около 1 тыс. — это дети», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.