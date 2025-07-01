Почти 790 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье на выходных

В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи жители Московской области могли пройти бесплатный онкоскрининг. В этот день 788 человек воспользовались такой возможностью, из них у 23 врачи выявили отклонения и направили на дополнительные обследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи проходят в регионе регулярно. Важно, что пройти онкоскрининг можно абсолютно бесплатно. В этом году онкоскрининг в таких центрах прошли более 6 тысяч жителей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Женщины проходят консультацию врачей-онкологов, а также маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам доступен ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, в ходе обследования желающие могут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.