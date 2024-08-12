Почти 7,8 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 32 парках региона. Выездные бригады врачей работали в Кашире, Лобне, Ногинске, Подольске, Чехове, Шатуре и парках других городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Такой формат проверки своего здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для прохождения профосмотра в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета — почти 7,8 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.